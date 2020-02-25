9歲的許光漢，近期因為偶像劇《想見你》人氣大增，他在劇中深情又專一的形象，圈了不少台灣粉絲，大陸也有許多迷妹搶當「許太太」，陸媒還給了他「寶藏男孩」的稱號。暴紅的他除了在台灣代言增加，在大陸更被萊雅集團旗下的「合力極光」公司相中簽約，正式進軍大陸市場。

二○一六年演出《植劇場－戀愛沙塵暴》而嶄露頭角的許光漢，出道以來作品不斷，除了《稍息立正我愛你》、《我的男孩》和《罪夢者》等戲劇，去年還演出拿下六座金馬獎的電影《陽光普照》。許光漢在片中表現可圈可點卻未能入圍，被許多人視為大遺珠，連國際大導演李安，也在《陽光普照》的金馬慶功宴上，讚嘆他是「台灣小生接班人」。

去年十一月開播的偶像劇《想見你》，許光漢在劇中分飾李子維與王詮勝二個角色，李子維一角的年齡跨度，更是從高中一路到三十歲，表演難度相當高，大陸網友就稱讚許光漢演技到位：「王詮勝的肢體語言和十七歲的李子維不一樣，對比二人跑步進門的樣子，李子維是大大咧咧，但王詮勝整個人身體是夾著的。」

在兩岸暴紅後，許光漢小時候演出周杰倫〈三年二班〉MV、當過平面模特兒、被唱片公司網羅組男團等經歷，也一一被起底。大陸媒體更封他為「寶藏男孩」，形容他如同寶藏被發現一般，令人驚喜。

大陸的「合力極光」公司，日前開心宣布許光漢成為旗下藝人。（圖／翻攝自網路）

隸屬大陸萊雅集團的「合力極光娛樂」，看準許光漢的超人氣，據傳雙方已簽約，將安排他進軍大陸市場。消息傳出後，已有多方劇組爭相邀約試鏡，許光漢也傳會和之前因拍攝郭敬明的電影《悲傷逆流成河》入行的女演員章若楠合作拍攝電影，她的外型亮眼，在電影中的學生扮相也讓許多粉絲瘋狂，兩人後續合作能有什麼火花令人期待。

至於在《想見你》中同樣分飾二角的柯佳嬿，雖然已三十五歲，但和許光漢一樣逆齡詮釋十七歲的高中生。為求逼真，在戲裡幾乎素顏上陣的柯佳嬿，對此曾表示壓力不小，畢竟和她對戲的許光漢及施柏宇都是小鮮肉，但還好她氣色佳、膚況也不錯，扮高中生仍相當有說服力。

高中時的柯佳嬿長相清秀，還是當屆的校花。（圖／讀者提供）

本刊獨家取得柯佳嬿高中畢業時與教官的合照，據悉她是當屆的校花，照片中她穿著制服，長髮的模樣相當秀氣，和她現在的樣子沒什麼改變。

在《想見你》中，許光漢與柯佳嬿逆齡扮演高中生皆毫無違和感，演技廣受好評。（圖／衛視中文台提供）

二十五歲出道的柯佳嬿，除了在《想見你》飾演高中生，也曾在《稍息立正我愛你》、《如果愛，重來》中扮學生，每部都成功展現毫無違和感的童顏，金鐘視后的頭銜當之無愧。

看不出已35歲的柯佳嬿，不論扮清純或成熟都很適宜。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)