去年十一月開播的偶像劇《想見你》，許光漢在劇中分飾李子維與王詮勝二個角色，李子維一角的年齡跨度，更是從高中一路到三十歲，表演難度相當高，大陸網友就稱讚許光漢演技到位：「王詮勝的肢體語言和十七歲的李子維不一樣，對比二人跑步進門的樣子，李子維是大大咧咧，但王詮勝整個人身體是夾著的。」演藝圈中，這些人也是靠這樣分飾兩角的演技，讓大家肯定的。

有不少戲劇或電影也有一人分飾兩角的情形，鄧超為電影《影》先是增重10公斤，飾演健壯挺拔的替身「境州」，又在60天內暴瘦20公斤，飾演苟延殘喘的大都督「子虞」，讓他再次入圍金馬影帝。

李國毅在《如朕親臨》劇中飾演雙胞胎王諾和王朕，白天是高冷的婦產科醫生，晚上回家就成了電競遊戲裡的大神，雙胞胎的同中求異、異中求同拿捏精準。

金秀賢繼《偉大的隱藏者》後，再次為《Real》挑戰分飾兩角，分別演出風度翩翩的正人君子和冷酷無情的野心家，只要給錢就願意幫忙解決任何黑幫難事。

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(中時電子報)