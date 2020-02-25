原本滯留在湖北的重度血友病童，原本在第一批包機名單上，但因為當時沒趕上飛機，兩度滯留湖北，救命藥不足而引發爭議。昨天（24日）趁著解禁令出城，到四川成都搭乘長榮班機，深夜返台接受檢疫。返台前，病童母親馬媽媽，接受政論節目《鄭知道了》專訪，首度公開吐露心聲，她表示，一直相信政府會接孩子回去，也堅決否認說過「我愛共產黨」，接著她「哼！」的冷笑一聲，表示那些抹黑中傷她母子的話語，背後是有心人士在操作。

馬媽媽在節目專訪中首度發聲。（圖／翻攝自YouTube）

血友病童的馬姓母親，昨（24）日在《鄭知道了》節目中，接受電話專訪。她表示，本來是想低調的等政府，相信政府會來接我們回去，「我不是不面對，因為我還是相信政府一定會接我們兒子回去。」後來她發現，現在的媒體完全都是中傷抹黑；她強調，回台後會開記者會澄清，並且保留法律追訴權。

馬媽媽在節目專訪中首度發聲。（圖／翻攝自YouTube）

談到這陣子對他們母子的諸多指控，血友病童馬媽媽挑明表示：「媒體都在報導，說是從我口中說出『我愛共產黨』，對不起，我從來沒有說過」。馬媽媽提到，她不過是轉載一篇「楊先生的發文」，且她並不認識這位楊先生，「我只知道，他身為一個台灣人，他敢在這種環境下，敢說我愛中國，我是中國人，我覺得他真的滿有膽的，所以我為他按個讚，」澄清自己沒有其他的政治色彩。

對於終於能夠回台，馬姓媽媽強調，她很感恩台商會長、海基會及高醫的護士長，並說：「這3個部門不都是台灣政府嗎？」政府部門關心兒子，也經常跟他們聯絡。接著她冷笑一聲「哼！」了一聲，表示：「他們說我愛共產黨，說這些很無聊的，那這3個部門不都是台灣政府部門嗎？我有說過感謝中國這方面嗎？」直指應該是背後出現「有心人士」在幕後操作。

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(中時電子報)