罷免高雄市長韓國瑜的二階段連署書已破51萬份，韓國瑜面臨極大危機！菜農林佳新認為，韓國瑜除了「低調」，別無選擇！對於有些人問為什麼不幫韓說話了？林佳新直言，「拜託現在是拿出實力的階段，除了自己的努力誰能多所置喙什麼」。

罷免高雄市長韓國瑜二階連署書總量突破51萬份，罷韓團體23日表示，將持續推動罷免連署，並朝第三階投票邁進，迎接罷免韓國瑜成功！

對此，林佳新在臉書指出，韓國瑜除了低調，別無選擇，拿出防疫措施與施政報告，面對罷韓影響心情不如拿出實力給市民好心情。他說面對議會總質詢，就算之前常常脫序演出的韓，都聽從大家的意見盡量避免被曲解，但還是一堆每天人不甘寂寞，「在這之前我們能說什麼？」

他也提及，很多朋友說為什麼不幫韓說話了？林說現在是拿出實力的階段，除了自己的努力誰能多所置喙什麼。

(中時電子報)