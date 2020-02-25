工業電腦廠融程電（3416）董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利3元，其中以盈餘配發2元、資本公積配發1元，以昨（24）日收盤價55.3元計算，現金殖利率達約5.42％。公司將於5月27日召開股東常會。

融程電尚未公布2019年財報，自結合併營收創16.66億元新高，年增6.46％。按股利公告揭露資訊，歸屬母公司稅後淨利創2.41億元次高，年增達17.65％，每股盈餘（EPS）估約3.34元，優於前年2.84元，盈餘配發率達約89.82％。

以此推算，融程電去年第四季營運動能稍緩，合併營收4.06億元，季減1.13％、年減4.62％。歸屬母公司稅後淨利0.54億元，季減9.74％、年減21.75％，為近5季低點，每股盈餘0.75元，低於第三季0.84元及前年同期0.96元。

融程電董事會亦通過人事異動案，由營運長林筠卿升任總經理，營運長職缺則不補。董事長呂谷清雖不再兼任總經理，仍續任研發主管職務。

(時報資訊)