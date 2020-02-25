《半導體》鈺創為彌補虧損，擬減資近5成 08:012020/02/25 時報資訊 王逸芯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鈺創(5351)為彌補虧損，董會決議擬辦理減資，減資比例約5成，減資後實收資本額為21.77億元。 鈺創董事會決議，為了改善公司結構以及有利於後續發展，擬辦理減資以彌補虧損，鈺創透過本次減資，擬減少資本額21.75億元，消除普通股股份2.175億股，減資比率為49.979913%，減資後實收資本額為21.77億元，屆時每股淨值可望回升，此減資案將提請股東常會討論。 (時報資訊) #鈺創 #減資 #淨值 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》5G競標終於結束！總標金衝上天價1421.91億元 16:482020/02/21 財經 市區預辦登機3周年 A1、A3站辦理送餐飲抵用券 21:402020/02/21 旅遊 瘋美元 銀行祭高利搶客 04:092020/02/22 財經要聞 學校戶外教學 中市府延至5月後辦理 04:102020/02/22 地方新聞 管控農藥檢驗 新北果菜持續辦理實名制 15:172020/02/22 生活 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 71歲阿公撞21歲女駕駛逃逸 到案稱無聊小事 13:112020/02/23 社會 伊朗邊境5.7地震 土耳其8死21傷多人受困 18:322020/02/23 國際 抗疫新成果 陸21省市0新增病例 04:102020/02/24 焦點新聞 減資五成補虧損 鈺創拚淨值重回10元 04:102020/02/25 證券．權證 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 美日慘崩拖累！台股續跌百點 失守11500關卡 - 即時 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 台股嚇趴 官股擴大買超槓外資 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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