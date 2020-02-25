鈺創(5351)為彌補虧損，董會決議擬辦理減資，減資比例約5成，減資後實收資本額為21.77億元。

鈺創董事會決議，為了改善公司結構以及有利於後續發展，擬辦理減資以彌補虧損，鈺創透過本次減資，擬減少資本額21.75億元，消除普通股股份2.175億股，減資比率為49.979913%，減資後實收資本額為21.77億元，屆時每股淨值可望回升，此減資案將提請股東常會討論。

(時報資訊)