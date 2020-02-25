京城銀（2809）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.5元，盈餘配發率約51.84％。以昨（24）日收盤價37.45元計算，現金殖利率約4.01％。該行將於5月12日召開股東常會，全面改選董事。

京城銀2019年營運回神，合併淨收益84.93億元，年增21.31％。雖受認列大同旗下綠能25.1億元呆帳影響，稅前盈餘39.03億元，仍年增9.25％。稅後淨利34億元，年增18.13％，每股盈餘2.99元，優於前年2.51元。每股淨值創36.18元新高。

京城銀雖然連2年踩中大同集團地雷，致使獲利表現相對較弱，但營運績效仍維持良好水準。由於京城銀法定盈餘公積尚未達到資本額門檻，按銀行法第50條規定，現金股利最高不得超過資本總額15％，現金股利至多僅能配發1.5元。

京城銀截至去年底法定盈餘公積為104.18億元，以去年稅後淨利34億元按規定提列3成估算，預計上半年法定盈餘公積可望提升至114.38億元，突破113.12億元的資本額門檻限制，最快明年股利配發金額便可望增加。

對於股利配發政策，京城銀董事長戴誠志18日法說會時表示，由於新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前景，須衡量整體環境及銀行營運風險，能否運用淨值、有多少ROE可交付給股東，明年股利發放能否增加，需視今年整體營運狀況而定。

對於今年投資市場展望，戴誠志認為債市投資獲利不易，京城銀對此拉長債券持有時間，爭取更多時間停看聽、等待更好的投資時機。至於股市看法則相對樂觀，認為在衡量新冠肺炎疫情影響程度後，可考慮適時投資布局台股。

(時報資訊)