5G發展帶動網路基礎架構從核心轉趨邊緣（edge）化，英特爾（Intel）因應發展趨勢及客戶需求，推出無線基地台專用的10奈米系統單晶片（SoC）全新平台、可擴充處理器、特殊應用晶片、網路界面控制器等一系列新品，為5G網路進行關鍵初期布建。

英特爾執行副總裁暨資料平台事業群總經理Navin Shenoy指出，隨著產業邁入5G技術轉型，英特爾持續將網路基礎架構視為最重要契機，看好至2023年將帶來250億美元的矽晶（silicon）商機。

Navin Shenoy表示，英特爾跨越核心、邊緣和存取等領域，透過提供客戶最快速有效的設計、交付和布建5G解決方案，期許透過推出一系列硬體及軟體新產品，在快速成長的5G市場中持續拓展市場領先地位。

5G發展需求帶動客戶要求提升效能及靈活性，以便在需要時快速提供具較低延遲（latency）的服務。英特爾此次發表首款無線基地台專用、採用英特爾架構的10奈米系統單晶片Intel Atom P5900平台，專為嚴苛的5G網路所需的高頻寬、低延遲要求設計。

其次，英特爾推出第2代Intel Xeon可擴充處理器，提供較上一代Intel XeonGold產品平均高出36％的效能，每1美元可增加平均42％效能，滿足客戶對雲端、網路和邊緣的需求發展。

再者，英特爾推出研發代號為Diamond Mesa的新一代結構化特殊應用晶片（ASIC），專為5G網路所需的高效能及低延遲特性設計，透過提供低風險的最佳化方式，達成較上一代效能效率加倍提升的目標。

而5G網路實施的延遲需求，為現有的乙太網路（Ethernet）技術帶來挑戰，特別是對於邊緣伺服器。英特爾指出，以具成本效益的價格點，在整體網路上維持準確的時間同步，是幫助解決應用程式延遲的途徑之一。

英特爾對此推出首款5G最佳化網路轉換器（network adaptor）Intel Ethernet 700系列，透過硬體增強精確時間協定，提供GPS跨網路服務同步功能，以硬體和軟體增強功能提高5G網路所需的定時精準度，目前產品已可提供試用，並將於第二季開始量產。

(時報資訊)