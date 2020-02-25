受到新型冠狀病毒衝擊，本屆MWC(世界通訊大會)取消，手機大都將發表會改為線上發表，Sony一口氣發表三款全新Xperia智慧手機，包括首款支援5G智慧機「Xperia 1 II」，將配合台灣5G商轉時程上市，同時，Sony還同場佳映中階智慧手機「Xperia 10 II」，以及正在發開中旗艦新機「Xperia PRO」。

Sony發表首款具備5G高速傳輸功能的Xperia旗艦機Xperia 1 II，Xperia 1 II為6.5吋21:9的CinemaWide 4K HDR OLED，採用高通Snapdragon865處理器，搭載全新三鏡頭相機，結合Sony Alpha技術與ZEISS光學專業，以及特別為Xperia打造3D iToF影像感測元件，在照相功能上持續升級。

Sony首款5G手機Xperia 1 II，共有黑、灰、紫三種手機顏色選擇，台灣預計將於2020年春末，配合台灣電信業者推出5G服務時於台灣市場推出。

除旗艦機外，Sony也再添生力軍Xperia 10 II，採用高通Snapdragon 665處理器，Xperia 10 II搭載6吋21:9比例OLED寬螢幕，也加入Sony前代旗艦機三鏡頭相機配置，更具備IP65/68防水功能，Xperia 10 II全新三鏡頭相機，擁有與Xperia 1相同的16mm超廣角鏡頭、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭配置，搭載強大的色彩處理和全新夜景模式，更帶來21:9比例相片拍攝以及4K高畫質動態錄影功能。

Xperia 10 II共有黑色、白色、薄荷綠及深藍等四色，預計將於2020年春季於台灣市場推出。

另外，Sony也率先公佈一款開發中的旗艦機Xperia PRO，同時支援Sub 6與mmWAVE的5G雙模智慧型手機，Xperia PRO提供HDMI連接，可使用Xperia PRO作為數位單眼相機和專業用攝影機等的監看螢幕，並可藉由5G通訊將拍攝中的影像數據上傳至伺服器或雲端，透過Xperia PRO可實現從拍攝、影像確認到數據高速傳送等多樣功能一機完成。

(時報資訊)