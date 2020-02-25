智邦(2345)宣布新任高層人事案與最新組織架構規劃案，將創建技術長辦公室(CTO Office)，董事會也通過任命李寬澤出任智邦研發中心資深副總經理，另外，原任研發中心副總經理Michael Lane則將成為新設技術長辦公室的成員之一，擔任新技術研究發展副總經理。

智邦有鑑於全球網路通訊技術應用將出現一波變革浪潮，橫跨不同市場區隔的全IP網路架構產品需求持續湧現，智邦目前也已在雲端運算，邊緣運算、AI運算伺服器、軟體定義廣域網路、智慧網卡、矽光高效運算技術、毫米波高頻通訊技術、行動通訊基地台路由技術等領域深入布局。

智邦執行長Edgar Masri表示，基於過去幾年智邦快速成長的需求，擴充產品與技術研發布局將是必然，因此，智邦將同步擴充產品開發與技術研究資源，除了邀請李寬澤加入帶領研發中心、主導產品開發外，也將新設技術長辦公室，作為推進技術研究的動力來源。

李寬澤在全球網路通訊產業擁有超過30年經驗，過去曾在多家國際級大型科技公司，領導核心技術產品研發團隊，成功開發多項重要產品線。李寬澤先生擁有台灣國立海洋大學電子工程學士學位、美國加州大學Irvine分校電機工程碩士學位，先前任職於CommScope，也曾在Ruckus/Arris、Brocade、Sun Microsystem、Intel等公司擔任不同職務。

李寬澤指出，和智邦研發團隊過去有多年的合作經驗，並且曾多次合作開發出非常成功的產品，因此，非常清楚智邦研發團隊的技術實力，帶著過去多年的經驗，將盡全力幫助團隊成員展現潛力才能，一起打造出加速產業變革的網路通訊技術產品，這將會是一個全新的時代，而智邦研發團隊將會在這波的變革大浪中，不但將帶領潮流，並且將更上層樓。

另外，對於新創建的技術長辦公室(CTO Office)，Edgar Masri表示，已展開相關運作規畫，將由集團內主要技術主管組成參與，主要任務包括發掘、評估、驗證多項新興技術的未來投資價值，特別是在進入大規模商用之前，而這也將有助於智邦擴展技術領先優勢與新技術布局版圖。

(時報資訊)