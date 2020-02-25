由於韓國新冠肺炎疫情升溫，韓國旅遊警示升至第三級，台灣虎航(6757)今宣布調整航班，2月27日至3月31日所有往返南韓航班全部取消，首爾仁川—桃園航線取消到4月1日。

虎航指出，自2月27日起，由韓國入境本國籍人士需居家隔離14天。為疏運仍滯留於韓國當地的旅客，台灣虎航往返韓國航班將作調整：2月25日大邱-桃園及濟洲島-桃園航班仍正常營運；桃園-大邱、桃園-濟州島、桃園-首爾仁川將取消。2月26日釜山-桃園及首爾仁川-桃園航班仍正常營運；桃園-釜山、桃園往返濟州島將取消。2月27日至3月31日所有韓國往返航班全數取消；惟首爾仁川-桃園航線取消至4月1日。

針對上述航班取消而受影響旅客，台灣虎航提供兩方案可擇一使用，申請期限即日起至3月1日晚間9時。方案一是「更改訂位」， 適用對象如選擇日期仍有可售座位時，才可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為4月1日至7月14日（含）止，且須以來回程皆可搭乘完畢為準。方案二「退票」，適用對象可選擇全額退費，且不需支付任何手續費，可直接進行線上表單填寫。

(時報資訊)