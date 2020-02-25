連結貨櫃車橫擋住彰水路南北雙向四車道，後方子車整個側翻，白色自小客車車頭幾乎全毀停在路口路邊。（摘自臉書社團「愛秀水說秀水」／謝瓊雲彰化傳真）

貨櫃車車頭撞入一旁鐵皮工廠，白色自小客車車頭幾乎全毀停在路口路邊。（摘自臉書社團「愛秀水說秀水」／謝瓊雲彰化傳真）

警方請來吊車排除事故，一直處理到天亮，上午7點多先恢復北上通行，接著再移置佔據南下車道的拖板車。（摘自臉書社團「愛秀水說秀水」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化秀水女大生下大夜班趕著回家 開車撞上連結車。（摘自臉書社團「愛秀水說秀水」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化秀水鄉彰水路一段與安樂街口，25日凌晨發生車禍事故，19歲黃姓女子大夜班下班正要開車回家路上，卻疑似路口未減速，擦撞上貨櫃聯結車，大車後方子車當場翻車，所幸雙方僅受輕傷，警方正在調查釐清肇事原因，而員警現場事故直至上午7點半都仍在排除中。

車禍現場一片凌亂，貨運公司的聯結貨櫃車橫向佔據彰水路南北雙向四個車道，後方子車向左側側翻，車頭則撞入一旁鐵皮屋；白色自小客車車頭幾乎全毀，停在路口，紅綠燈號誌也全被拉倒扯斷。

秀安派出所員警緊急叫來吊車，待貨運公司派人將貨櫃與貨物運走後，先將後方子車和事故小客車吊起移置警所，上午七時許恢復彰水路北上車道通車後，再處理前方拖板車移置。

秀水消防分隊指出，凌晨4點6分獲報彰水路、安樂街口有車禍事故，到場時發現整輛貨櫃打橫擋住南北雙向車道，當時小客車和營業用大貨車駕駛皆已自行下車，確認無人受困後，將大車駕駛送往彰化秀傳醫院檢傷，無大礙。

鹿港交通分隊表示，雙方皆未酒駕，白色自小客車由秀水安樂街西往東行，行經彰水路口時擦撞營大貨車的右中側車身，導致小車前車頭撞毀，聯結車失控子車翻覆，由於該路口當時為閃光燈號誌，雙方行經路口未減速導致事故，詳細肇責仍須釐清。

19歲黃女向警方供稱，在附近一家冷凍空調公司上大夜班，當時下班準備開車回家，沒想到一個沒注意就撞上大車，所幸雙方都無大礙，但事故當下已讓她嚇出一身冷。

(中時 )