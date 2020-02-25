精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月25日)的國際新聞重點。

【1】疫情失控 全球股災 美股道瓊狂跌逾千點

上週全球投資人對於新冠肺炎的疫情顯得樂觀，但接連發生南韓、義大利等重要經濟體疫情大爆發，引發投資人恐慌，認為疫情在短時間都難以控制。本周一開市，全球股市全面崩跌，成為黑色星期一股災。道瓊工業指數狂瀉1031.61點，以27960.80點作收，單日跌幅3.56%，為兩年多來最大的單日下跌幅度。S&P 500指數滑落了3.35%，收在3225.89點。科技類股那斯達克指數也重挫了3.71%，以9221.28點作收，都是三個星期以來的新低點。

【2】美國撤僑39人中標 新冠病例增至53人

美國疾病管制局(CDC)星期一對外說明新冠肺炎的疫情，美國本土共有14列確診的病患，而從大陸武漢地區和鑽石公主號郵輪上撤僑回國的公民，有39人確定感染新冠肺炎，全國病例人數目前一共有53人。

【3】義大利肺炎增至230例7死 美調高旅遊警示第一級

新冠肺炎在義大利已經造成7個死亡案例，第七個案例是一名80歲男子，上周因心臟病住院，院方懷疑他住院後被另一名新冠肺炎的病患感染了病毒。義大利上周開始爆量出現新冠肺炎的案例，至今已累計230個確診案例，為歐洲疫情最嚴重的國家。

【4】疑交叉感染 南韓赴以色列朝聖團 29人確診

南韓新冠肺炎疫情嚴峻，除了新天地教會造成大邱成了重災區，赴以色列的一個39人朝聖團疑出現交叉感染，至24日為止，該團累計確診人數增至29人，「中獎率」高達74%。除了交叉感染，當局還擔心社區傳播，因為一些人確診前曾上班、泡溫泉、到餐廳聚餐等，不排除新增病例可能。以色列已下令曾接觸該朝聖團的人（約300人）隔離一周。

【5】大馬總理馬哈地請辭暫代 政局重新洗牌

馬來西亞總理府24日宣布，總理馬哈地當天向國家元首阿卜杜拉遞交辭呈。但阿卜杜拉同時委任馬哈地出任過渡總理，直到新總理產生為止。此前，馬哈地所屬的「土著團結黨」宣布退出執政的「希望聯盟」（希盟）。這一出人意料的變化意味著，希盟失去在國會下議院的多數地位，馬來西亞政局面臨重新「洗牌」。

(中時電子報)