北市敦化國中多數學生戴口罩上學。（譚宇哲攝）

北市敦化國中針對有無在家自主量體溫的學生入校時分流。（譚宇哲攝）

未自主量體溫的學生入校時由校方人員量體溫。（譚宇哲攝）

全台高中以下學校今開學第一天，新冠肺炎防疫動起來，台北市敦化國中逾7成學生在家自主量體溫並戴著口罩上學，未發生因排隊量體溫而入校壅塞情形，許多家長接送孩子到校時不忘再三叮嚀孩子戴好口罩，校門口也設置發燒隔離帳篷，全面備戰。

接送孩子上學的家長陳小姐憂心忡忡表示，擔心開學讓新冠肺炎疫情擴散，自家都有準備口罩、消毒用品，但政府開放台商子女可以隨班附讀，令人不禁要問「為什麼」，擔心孩子暴露在疫情風險中。

另名學生家長謝先生則說，目前配合學校自主幫孩子量測體溫、洗手消毒，對政府的防疫措施有信心。

敦化國中學務主任陳育捷表示，全校72班、2017名學生，除了鼓勵學生每天自主在家量體溫，每天到校或到班後的早上和中午都會再各量一次體溫，各班皆配有1支額溫槍，300c.c消毒酒精，學生到校後會先用漂白水擦拭清理教室課桌椅及環境，老師防疫作為也比照學生辦理。

陳育捷說，目前學校有3名台商子女隨班附讀，依中央規定，都已經調查過國內外旅遊接觸史，家人也有14天以上的居家檢疫或隔離，一旦發現有學生耳溫超過38度，校門口設有發燒者隔離帳篷。

(中時 )