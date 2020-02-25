彰化縣社頭鄉湳底一巷路邊，24日晚間7點多發生火燒車意外，警消獲報到場後驚見駕駛座有具男性焦屍，就在十多分鐘前，距離火燒車附近一處民宅，47歲陳男因金錢與七旬老父爭吵，慘遭父親持刀猛刺左胸。陳父行兇後逃逸，田中警方確認火燒車車主為陳家媳婦，懷疑是陳父開走車畏罪焚車，因遺體暫無人認領，已報請彰化地檢署，待明早檢察官相驗屍體，確認死者身分。

警方調查，社頭鄉湳底一項晚間疑傳出人倫慘劇，傍晚6時53分，獲報指陳家父子疑似為了生活費問題發生爭吵，最後更在自宅家中大打出手，最後陳父親盛怒下失控持刀刺傷兒子左胸，隨即出門開車逃逸無蹤。

彰化社頭鄉晚間發生人倫慘劇，47歲陳男遭父親持刀刺殺，父親隨後開車出門在自家不遠處輕生。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

不料，晚間7時9分，距陳家住處不遠的湳底一巷，隨即傳出火燒車案件，而熊熊烈火吞噬車輛的畫面，還被正好經過的清潔隊垃圾車錄下；消防隊獲報到場撲滅火勢後，驚見車上竟有具燒焦男屍，通報警方到場，並封鎖現場調查意外原因，根據車號查出該車車主為陳男妻子，認為死者疑為陳父。

鄰居指出，陳父是計程車司機，已退休多年，個性剛烈易怒，時常聽聞家中爭吵聲，常與陳男和陳母起衝突，晚間六點多他吃飽飯站在門口滑手機，突然聽到陳家又是一陣劇烈爭吵，沒多久陳男渾身是血衝出來，靠在他家車旁呼救，他嚇得趕緊報警，當時陳父追出來後看到他們擋著陳男，轉身掉頭就走，並將停在巷口的車子開走。

當時救護車獲報趕到陳宅搶救滿身是血的陳男時，更錄下怒氣沖沖在巷子裡負氣出走的陳家老父，手中還提著一袋可疑物品，疑似為汽油或其他易燃物，沒想到沒多久陳父竟在自家不遠處的農地旁路邊發生火燒車，陳父渾身焦黑陳屍駕駛座。

陳男因失血過多，經救護車緊急送往員基後再轉送彰基急救，彰基副院長周志中表示，47歲陳男疑似遭鈍器傷及左前肩，造成9公分開放性傷口，深及肌肉層；而右手拇指、中指與臉部亦有撕裂傷，經開刀縫合救治，目前意識清楚、生命徵象穩定，並無生命危險，仍要持續觀察。

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(中時電子報)