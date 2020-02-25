台南市長黃偉哲今天視察億載國小進校門量體溫情形。（曹婷婷攝）

開學首日，台南市長黃偉哲一早7點半到億載國小視察防疫措施有無落實，小朋友入校一律量測體溫，他強調，今天是開學日，未來1、2個禮拜病例數如沒有大幅增加，開學這一波就算是守住了。針對中央疫情指揮中心2例就全校停課標準，他認為，上有政策下有對策，尊重疫情指揮中心專業做法，但如果家長對子弟上學有疑慮或出現症狀，家長請假要尊重。

安平區億載國小是千人大校，校長林志政指出，億載國小有1800位學生，每天加上教職員約2000人進出校園，開學第一天23人請假，目前有1位學生還在武漢、1位在溫州，另外也有部分家長擔心疫情，讓學生請假在家自學到3月。首日學校規畫校門口4道量測體溫，動線順暢也沒有孩子發燒。

黃偉哲表示，學校第一關就用酒精消毒手部以維持乾淨，第二關量測額溫，如果發現額溫偏高就先到旁邊篩檢區域，因為學校是同學的來自不同家庭，希望藉著這樣，讓學校不要成為疾病感染的地方，又回到家裡傳染給家人，基本上這學期都是這樣，延緩社區感染時程，直到疫情解除。

新冠肺炎，黃偉哲，台南

(中時 )