全訊(5222)受惠於產品布局有成，2019年每股盈餘達3.84元，創下歷年新高，全訊公司除擴產為爭取較大訂單，公司亦積極投入5G小型基地台所需毫米波功率放大器產品，未來仍會以50%毛利率為營運目標。

全訊公司投入砷化鎵(GaAs)與氮化鎵(GaN)功率放大器(PA)模組產品有成，下半年起陸續獲得國內中科院與海外的國防軍事領域訂單，且在商用領域亦已見斬獲，帶動公司自2019年9月起連續5個月合併營收為歷年同月新高表現，2019年合併營收為5.69億元，合併毛利率為55%，較2018年增加7個百分點，稅後盈餘為1.4億元，每股盈餘為3.84元均是歷年新高。

全訊表示，由於公司經濟規模擴大產生助益，且產品組合優化，其中功率放大器模組的出貨比重持續拉高及氮化鎵(GaN)產品開始出貨，帶動公司2019年業績創高，公司產品以國防軍事應用為主，商用領域亦鎖定高端技術產品，未來仍會以50%毛利率作為營運目標。

全訊積極進行擴產以爭取較大訂單，公司亦積極投入5G小型基地台所需毫米波功率放大器產品，期望未來商用領域占比亦能提升。

全訊董事會亦過2019年度盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，將配發現金股息3元，配發率近80%，以2月24日收盤價80.7元計算，現金殖利率達3.72%。

全訊表示，國防軍事領域產品更換供應商不易，且國防軍事訂單的產品生命周期長且具連續性與高能見度，在政府以「國防自主」為首要國防施政方針下，作為國內唯一的專業砷化鎵(GaAs)整合元件公司(IDM)，且是國內唯一具相關功率放大器模組產品供貨能力業者，公司已可見長期且明確的訂單，對未來兩至三年營運掌握度高，除國內中科院訂單穩定且能見度明朗外，今年海外市場可望增加新客戶，全訊目前海外市場占整體營收比重約20%。

(時報資訊)