外資在昨日大賣超台股達263億，不僅使股匯同步重挫，更影響短多持股信心。國家隊如何接招外資源源不絕的賣壓？極短線或仍以這8檔股票的表現，做為大盤多、空風向球指標，值密切追蹤。

據交易所統計，官股券商在近3日積極敲進的重量級權值股，包括台積電、聯發科、鴻海、大立光、統一、台塑、中華電與台化等8檔股票，另外，金融股包括國泰金、富邦金、兆豐金、中信金與第一金等，也多有大股東、內資法人等默默逢低護盤，顯示台股短期下修格局，雖因全球股市崩跌而相對沈重，但後市並未過分悲觀。

業內人士指出，目前全球新冠肺炎疫情，除大陸近期傳來確診人數似暫獲封城（或說封閉式管理）壓抑外，餘日本、南韓、美國、義大利與伊朗等地的確診人數，多有愈趨擴大趨勢，不宜漠視。台股在全球疫情發展，仍待進一步觀察下，短線不宜躁進，或先做好功課，等待相對低檔的反彈攻擊訊號出現時，再進場不遲。

此外，政策面作多，對台股也具護航效益，目前低檔年線與半年線的支撐韌性，係首要觀察重點，而美股短期是否持續下修，也將影響台股在年線附近構築底部區的持股信心，在疫情與全球股匯市動盪不安下，大盤短線投資或暫宜低調。

(工商 )