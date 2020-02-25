美國和南韓的國防部長今天雙雙表示，鑒於俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情隱憂，美韓軍隊擬縮減司令部演習。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在南韓國防部長鄭景斗陪同下，於五角大廈的記者會上表示：「我深信，我們依舊充分準備好共同面對所有威脅。」

南韓昨天新增231起武漢肺炎確診病例，創下單日新高，累計確診達到833例，成為中國以外疫情最嚴重的國家，死亡人數有8人。

(中央社)