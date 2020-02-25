新冠肺炎疫情隱憂 美韓擬縮減司令部演習 09:392020/02/25 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和南韓的國防部長今天雙雙表示，鑒於俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情隱憂，美韓軍隊擬縮減司令部演習。 美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在南韓國防部長鄭景斗陪同下，於五角大廈的記者會上表示：「我深信，我們依舊充分準備好共同面對所有威脅。」 南韓昨天新增231起武漢肺炎確診病例，創下單日新高，累計確診達到833例，成為中國以外疫情最嚴重的國家，死亡人數有8人。 (中央社) #南韓 #部長 #國防 #國防部長 #疫情 也許您會感興趣 國際熱門新聞 新冠肺炎？ 斯洛伐克總理呼吸道感染加高燒 緊急住院 - 國際 韓國一夜增60例！全境893確診 約6成和大邱教會相關 - 時事 美國撤僑39人中鏢 新冠病例增至53人 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 疫情失控 全球股災 美股道瓊狂跌逾千點 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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