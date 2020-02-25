台北市長柯文哲25日前往社子國小視察防疫情形，他指出，在大陸疫情還沒控制前，台灣還是隨時都處在危險狀態，畢竟它就在旁邊，要維持每天1個確診這種情形，拉到大陸真正控制，台灣才有辦法真正解除危險。

有議員批評柯文哲近來對防疫發言是愛出一張嘴，若不進入狀況就閉嘴，讓專業的來。柯文哲對此回應，還有人敢說我不專業，實在不簡單。

當被問及會否覺得現在講什麼都不對而減少受訪，柯文哲表示，長期以來不是都這樣嗎？他還是很自制，目前不管它叫武漢肺炎或新冠肺炎，是當前最主要的敵人，等事情過後要口水戰再來。

柯文哲強調，現階段還是把該做的事情處理，台灣的疫情還沒開始，他的想法是每天1個1個我們都可以應付，不要像韓國出現1天200個，1天200個系統會崩潰。

他說，事實上在大陸疫情還沒控制前，台灣還是隨時都在危險狀態，畢竟它就是旁邊，要維持每天1個這種情形，拉到大陸真正控制，台灣才有辦法真正解除危險，到現在為止，我們還是處在危險狀態，在危險狀態辦正事要緊，就不想跟他們口水戰了，講講笑話會啦，不要真的鬧什麼。

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(中時 )