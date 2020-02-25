台中大甲鎮瀾宮的媽祖繞境出巡，已成為台灣每年傳統民俗活動一大盛事，但受到大陸新冠狀肺炎疫情影響，使得今年該不該舉辦繞境成為各界關注的焦點。許多網友在網路上看見相關資訊，紛紛留言喊「相信政府、相信黨」。

每年都有不下於上百萬人參加台中大甲鎮瀾宮媽祖繞境，今年將於3月19日深夜起駕展開遶境活動，為期9天8夜，將行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程近350公里，駐駕百餘家大小宮廟。由於目前正值新冠肺炎疫情之際，有衛生學者憂心，「台灣地表最大遷移活動」媽祖遶境將登場，恐成引爆疫情，也有醫生認為今年應停辦。對此，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤回應，大甲媽遶境是在室外，更說「要大家相信政府」，「如果封城就不辦遶境」。

據《中央社》24日晚間報導，台中市長盧秀燕對繞境一事表示，「對於防疫期間的宗教活動，中央防疫指揮中心有公眾集會因應指引，市府已提供給準備餐與遶境的各宮廟團體參考」。

批踢踢論壇網友留言。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

對此，消息轉傳至批踢踢網路論壇八卦版，多數網友留言紛紛表示「相信政府、相信黨」、「相信政府，就對了」、「有媽祖保庇，又有政府信心加持，這下穩了」、「相信蔡英語媽祖婆」、「相信政府、相信媽祖，穩了！」、「相信蔡政府、相信黨會照顧信眾」、「DPP自己不敢停辦 ，別怕人推給你」。但也有極少部分網友留言，「這叫推卸責任」。

(中時電子報)