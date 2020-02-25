有「玉女掌門人」之稱的女星方文琳剛出道時，與裘海正、伊能靜等人合稱「飛鷹三姝」，紅遍全台灣。不過最近有報導指，方文琳當初是最美的一個，現在卻是最滄桑的；結果意外釣出本尊回應，「你應該沒看過我本人，會嚇鼠你的。」

方文琳當時被飛鷹唱片老闆、也就是歌壇巨星劉文正簽入，後於1986年6月與裘海正、伊能靜等人一起出道，發行《年輕的心》單曲，紅遍大街小巷，3人也被稱為是「飛鷹三姝」。不過34年過去了，大家也都各奔東西，就有周刊報導指出，當初最美的方文琳，現在最滄桑。

對此，方文琳高EQ在報導下方留言，「哈，原來滄桑是我？我們不認識，你更應該沒看過我本人，會嚇鼠你的！我沒有在意的，只是剛好在滑臉書突然看到，然後想看他寫誰滄桑，結果自己賓果。」

事實上，已經54歲的方文琳保養得宜，不僅膚質緊緻，身材也維持得相當好，舉手投足間，都散發出成熟女人的魅力，也常常素顏，展現出親民的一面。許多粉絲看到貼文後，紛紛大讚「文琳姊是最認真最勤奮的天然美人」、「自然美屬於妳」。

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(中時電子報)