東北季風增強，氣象局指出明後天(2/26、27)東半部、大臺北有雨，西半部山區、南部近山區平地也會有零星降雨。這波變天之後，氣象達人彭啟明說，下周還有一波冷空氣往南衝，可能出現個位數低溫。

氣象局指出，明天溫度還沒有太大變化，不過周四(2/27)北部、宜蘭、花蓮會轉涼，高溫降至22、23度左右。周五到周日(2/28~3/1)東北季風減弱，天氣舒適溫暖。下周一(3/2)東北季風再增強，下周二到下周四(3/3~3/5) 東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，北部、東半部有雨。

彭啟明在臉書指出，下一波變化會在周日晚上，有波鋒面在北方掠過，類似明後天的變化，不算大。而要留意的是下周四五，可能有波冷高壓直接往南衝，這波降溫會略明顯，有可能帶來個位數溫度，不過南下的程度仍有許多變化的空間，還有不少變數，但整體而言下周的天氣變化較大，要留意後續的發展。

中視新聞

(中時電子報)