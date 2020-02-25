武漢肺炎擔憂情緒衝擊金融市場，美股出現拋售潮，道瓊下跌逾千點，周一四大指數全面收黑，跌幅介在 3.35%~4.75%之間，其中以費半指數跌勢最重，修正近5%。台股 ADR 也集體收跌，另外，10年期美債殖利率跌至 1.369%，接近歷史最低。

由於日本、韓國肺炎疫情有擴大跡象，市場投資情緒趨於保守，周一亞股走低，台股指數也出現回檔，早盤開低後未能彈升，收黑K目前處月線(約11,685點)、10日線(約11,716點)之下。

終場加權指數下跌151.48點，跌幅1.30%，收在11,534.87點，成交金額為1,387.60億元。三大法人合計賣超275.55億元，外資賣超263.39億元、投信買超2.70億元、自營商賣超14.83億元。

價跌量增，後續需價跌量縮、價漲量增較有利於多方。目前指數位處短期均線之下，須留意上檔套牢壓力，下檔支撐以半年線(約10,430點)為守，壓力為季線(約11,800點)附近。台股KD交叉向下，9日K值低於50，短線上多方士氣相對低迷。

目前指數回檔至月、季線之下，下檔半年線位置為關鍵支撐，後續需價漲量增、價跌量縮，方較有利行情回穩。

現階段供應鏈產能回升情況仍須持續觀察，考量日本、韓國肺炎疫情有擴大跡象，國際股市波動放大，於操作上不宜躁進，後續選股方向，可留意具基本面的疫情受惠股，及伺服器、車用，內需食品族群。

(時報資訊)