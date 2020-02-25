西門國小在校門口內備有兩套「紅外線熱像儀」輔助判別學生體溫，遇有「紅點」立即加以額溫槍測量，首日狀況良好。（陳育賢攝）

西門國小在校門口內備有兩套「紅外線熱像儀」輔助判別學生體溫，遇有「紅點」立即加以額溫槍測量，首日狀況良好。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（中）今天上午特別到西門國小視察首日上學狀況。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

因新冠肺炎疫情影響延後開學的下學期終於開學了！新竹市61所公、私立高中、職以下學校今天開學，新竹市長林智堅特別到西門國小視察，校方在校門口內備有兩套「紅外線熱像儀」輔助判別學生體溫，遇有「紅點」立即加以額溫槍測量，首日狀況良好。

今天上午各校都如臨大敵，還好市府在近兩周都已密切與61所各級學校進行模擬，並祭出「6大校園防疫守則」共同防疫。

而有1300餘位學生的西門國小，首日的上學情況良好，僅在要求有戴口罩的學生通過大門的「紅外線熱像儀」時，需脫下口罩判別體溫時，若遇有「紅點」（體溫疑似過高），需再以額溫槍進行測量，學生偶有停頓情形，其它的上學情形在市警局的交通疏導管理下，都相當順利。

教育處黃錦能處長指出，市府在本月20日已協同環保局辦理校園環境消毒，希望在開學前將校園環境進行清潔與消毒，讓師生能夠在最安全的校園內，進行學習。

此外，市府已在日前推出「校園防疫手冊」，整理停課標準，若師生1人確診，該班停班停課，若師生2人確診，該校停課，並建立校園防疫SOP，讓教職員師生一目了然掌握防疫步驟。

他強調，手冊中也推出了讓爸媽學生都安心的「6大防疫QA」，提醒市民未來校園將不統一發放口罩、發燒不可進校園、學校團膳廚房每日進行消毒、取消校園場地外借、校園內備有備用口罩、額溫槍與酒精、取消開學典禮等措施。

林智堅則表示，在開學前他已針對校園防疫工作一一檢視，也確保全市各學校以「6大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施等。

他同時要求各級學校務必以最嚴謹的態度面對防疫，才能讓校園防疫做到滴水不漏，對抗疫情絕不被動，強化行政團隊橫向聯繫，資訊互通，將防疫工作做到滴水不露，而這些事前準備工作都看到成效，北大路西門國小，首日的上學情況就相當良好。

(中時 )