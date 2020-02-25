中國境外的新冠肺炎病例連日激增，令投資人擔心該傳染病可能演變成大流行，並衝擊全球經濟，周一美股三大指數同步重挫，道瓊指數更大跌逾千點。

雖然中國新冠肺炎的總確診數減少，但伊朗、義大利與南韓的確診數連日倍增，引發市場的恐慌情緒，投資人大舉拋售高風險資產，並轉進黃金、美債等傳統資金避風港。

周一收盤，道瓊工業指數跌1,031.61點或3.56%，為27,960.8點。標準普爾500指數跌111.86點或3.35%，為3,225.89點。那斯達克指數跌355.31點或3.71%，為9,221.28點。

標普500指數與道瓊工業指數均創下2018年2月以來最大單日百分比跌幅，今年以來的漲幅盡吐，表現由升轉跌。道瓊指數重挫逾1,000點，為歷來第三次單日出現如此大的跌幅。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股暴跌4.7%，跌幅領先；其次為科技股慘跌4.2%。具防禦性質的公用事業股、地產股與必需消費品類股，跌幅較小。

數據顯示中國1月智慧手機銷量大減近40%，蘋果股價應聲下挫4.8%。該公司此前警告，中國的新冠肺炎疫情將打擊iPhone在當地的生產與銷售，公司恐無法達成本季營收目標。

中國業務偏重的晶片股表現疲弱，費城半導體指數大跌4.8%。疫情延燒導致旅行限制提高，NYSE Arca航空指數暴跌6%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）飆升46.55%，收在25.03，創下2018年2月來最大單日升幅與2019年1月來的新高點。

(時報資訊)