新冠肺炎疫情在亞洲擴散了，繼日本之後，南韓也全面淪陷，外資在亞洲的布局打亂了節奏，由於亞幣開始貶值(包括新台幣)，外資賣股移出的狀況開始出現，而權值股受到壓力自然影響加權指數較重，短期而言，台股拉回向下探低趨勢不可避免。

盤面來看，除了防疫概念股仍是投機力焦點外，面板、記憶體族群相對抗跌，主要是南韓是上述兩大產業的生產重鎮，若疫情延燒導致停工休息，則台廠有機會接到轉單效益。

嚴格說來，所謂的轉單題材其實只是短期利多，如果疫情無法控制下來，對終端需求相當不利，因此，關注中國的復工情況更為重要，否則產業一旦斷鏈對企業絕非好事。

整體分析，由於南韓疫情擴大將促使外資資金流出亞洲新興市場，短期台股也將受到壓力而拉回，本週行情將先蹲後跳，“先蹲”是因為受到南韓拖累、外資資金移出，“後跳”是因為台灣防疫工作做的比日韓好，且具備“轉單”契機，行情回穩後將能受到法人的關注。

(時報資訊)