警消25日清晨6時10分獲報，成都路ktv前有民眾遭刀砍傷，救護人員到場後已將男性傷者送醫，相關案情正由警方調查中。

據了解傷者約26歲，自稱不知何故遭人持刀攻擊，他的右小腿有1處刀傷，經送醫包紮後暫無大礙，警方已調閱監視器釐清緝凶中。

(中時 )