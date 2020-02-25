西門町KTV清晨鬥毆 男子遭持刀砍腿 08:482020/02/25 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 西門町一家KTV門口清晨發生鬥毆,一男子腳部遭砍送醫。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消25日清晨6時10分獲報，成都路ktv前有民眾遭刀砍傷，救護人員到場後已將男性傷者送醫，相關案情正由警方調查中。 據了解傷者約26歲，自稱不知何故遭人持刀攻擊，他的右小腿有1處刀傷，經送醫包紮後暫無大礙，警方已調閱監視器釐清緝凶中。 (中時 ) #清晨 #警方 #傷者 #ktv #26 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳竹新竹空軍有確診案例 警方循線逮5人 12:312020/02/21 社會 指揮中心宣布：再新增2案例 皆為確診重症親友 15:222020/02/21 生活 鑽石公主號撤僑又11人確診 美武漢肺炎增至26例 17:132020/02/21 國際 陸26省份恢復客運 15.9萬農民返崗 18:272020/02/21 兩岸 北部婦大女兒檢驗待結果！陳時中：無新增確診 仍維持26例 10:322020/02/22 生活 板橋警KTV掛布條 聚眾鬥毆要坐牢 14:152020/02/23 社會 新冠肺炎26個案全台分布 指揮中心公布了 22:242020/02/23 生活 因應疫情 宣導會2／26線上看 04:102020/02/24 證券．權證 毋通相拍 板橋警KTV掛台味布條 04:102020/02/24 地方新聞 旅美華僑寫信尋親 左營警方完成心願 15:482020/02/24 社會 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 中彰快速道大車禍 自小客遭夾扁1大2小受困 - 社會 彰化狠父失控刺傷子後 陳屍媳婦車內 - 社會 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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