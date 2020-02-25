今天是開學日，台北市長柯文哲一早前往社子國小視察防疫，校門口志工列隊逐一為學生量額溫，有不少學生都沒有在家先量好，而是到學校才量，柯表示，將要求各校把可以E化的事項列出來優先寫程式，可以讓學生進校園的流程速度更快。

柯文哲表示，以台北市來講，國小、國中和高中20萬名學生今天開學，加上公立幼兒園人數就更高，早上發現，前幾天7時馬路上沒什麼車，今天很明顯車子多起來，今天是壓力測試，終究還是要逐步復工、復學，但也不要一下子全部上。

他指出，像親子館、老人共餐全部排出來，看情況慢慢加回去，今天至少22萬要上學，這1、2天用回饋和反映的方式，由教育局設窗口，把每個學校遇到的問題傳回來，展開滾動式修正，看OK再慢慢把整個社會活動加上去，終究要復工、復學不可能一直擺下去。

柯文哲看完學校防疫後說，台北學校花很多力氣做資通訊基礎建設，學校已網路化，他已交待採E化方式可以讓整個流程速度更快，要求每個學校把可以E化的事項列出來，再寫程式優先處理，本來就有個計畫在做。

由於不少學生幾乎都是到校才量額溫，自主管理表較少人使用，若遇到更多學生情況怎麼辦？柯文哲說，1000人以上理論上要10個通道，所以一定要用E化方式，每個學生都有學生證，如果透過網路運作，早上出門前和回家後，在家量體溫上傳網路，還是用E化方式會讓效率變高。

柯認為，大部分北市家裡社經地位比較高，還是有耳溫計，少子化結果每個小朋友都變寶貝，耳溫槍都有。

(中時 )