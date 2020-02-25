"I’m gonna have to look at another crying meme… that is what Kobe Bryant does to me.” - Michael Jordan pic.twitter.com/RHTV9ijLkt — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) February 24, 2020

A Look into my soul right now...but it's all good we will be back! pic.twitter.com/fKbDjGx0on — Stephen Curry (@StephenCurry30) February 8, 2016

湖人史坦普中心追悼會，籃壇「老皇帝」麥可喬丹上台致詞，他上周才度過57歲生日。近年網路最紅的梗圖之一，就是喬丹在名人堂演說時的哭臉，喬丹自己不太使用網路，卻照樣成為年輕一代的熟悉面孔。

喬丹說：「也許你們會很驚訝，其實我跟布萊恩是很親近的朋友。布萊恩私下曾向我尋求建議。這孩子擁有無窮的熱情，當我愈了解他，我就愈想當個好大哥。」

布萊恩當年目空一切，喬丹是他打從心底真正崇敬的少數球星(還有比爾羅素)。喬丹也曾笑說布萊恩單挑一定是最強的，「因為他幹走了我全部的招式。」

性格強悍的喬丹在致詞時淚流滿面地說：「我以後又會有一張新的哭臉梗圖了。」全場大笑，曾經偷用過哭臉圖的柯瑞也在下面笑個不停。柯瑞支持的黑豹隊於2016年超級盃敗戰，他賽後就用喬丹哭臉來發洩不滿。

喬丹說：「我跟我太太說我絕不要哭，因為我不想未來好幾年都要再看到那張圖。但布萊恩還是逮到我了。這就是布萊恩，大家知道他是個討厭鬼，但他總是有辦法深深影響著你，啟發你讓自己變得更好。」

(中時電子報)