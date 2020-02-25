恐龍一直是許多大學研究中心的研究目標，最新耶魯大學（Yale University）的研究發現，恐龍並不是冷血的變溫動物。

研究團隊使用肉食性的傷齒龍（Troodon）和草食性的鴨嘴慈母龍（Maiasaura）的蛋殼碎片，以及巨大蜥腳類（sauropod）恐龍的蛋化石為樣本，以同位素古溫度測定（clumped isotope paleothermometry）為研究方法，藉由觀察蛋殼內氧元素和碳元素的排列順序，加以推測母恐龍的體內溫度

根據研究結果，傷齒龍體溫約比外界高攝氏10度，慈母龍則高出15度，蜥腳類恐龍蛋化石與環境溫度的差異最小，僅有3至6度左右，表示恐龍能夠產生穩定體溫，不像爬蟲類需要仰賴外界溫度。

研究團隊也發現，從演化的角度來看，恐龍正好在恆溫的鳥類和變溫的爬蟲類之間，大部分恐龍的體溫，都比當時的環境溫度高，這代表恐龍能透過新陳代謝維持穩定的體溫，而不同種類的恐龍，體溫和外界溫度的差異各有不同。

關於恐龍到底是變溫動物還是恆溫動物，迄今為止學者各執己見，2014年一篇刊載於《自然》（Nature）的研究，則揭露恐龍既不是變溫動物也不是恆溫動物，而是介於中間。

此篇論文刊登於美國期刊《科學進展》（Science Advances）中，由麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University

of Massachusetts Amherst）的博士後研究員、地質學專家道森（Robin

Dawson），在耶魯大學攻讀地質學與地質物理學博士期間的研究成果。

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(中時電子報)