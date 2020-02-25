除了新冠肺炎影響民眾之外，從2月下旬開始，受到花粉症所苦的人也開始增加，但其實初春時節中暑的人也不少，民眾要多注意。

從2月下旬開始，陽光普照的情況也增加，變成早晚偏涼、中午高溫的氣候型態，日夜溫差甚至會超過10度，就像夏季出入冷氣房一樣。空氣太乾皮膚保濕能力不足，但太陽又沒有夏天那麼大，往往覺得「不渴」，請記得多補充水分。

還有一些人，因為長時間戴著口罩，覺得要拿下來很麻煩，所以就減少喝水的機會，但光靠吃飯時補充的水分是不夠的，不論氣溫高低，每天都至少要補充1500至2000cc的水份，才能維持身體的必需。

走在初春的太陽下，可能覺得暖暖的很舒服，但身體對突然的高溫，可能引起體溫調節功能紊亂，出現大汗、口渴、頭暈、胸悶，噁心欲吐等症狀，冬天也會發生這樣類似中暑的症狀。

此外，初春中暑還好發在小孩子身上，因為家長給孩子過度保暖或悶熱過久，而新生兒主要通過皮膚蒸發的散熱方式，一旦過度保暖，寶寶的散熱受到影響，自身溫度就會迅速升高，導致體內環境失調與新陳代謝紊亂。

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(中時電子報)