宜蘭縣古國國小設下檢查關卡，對進入校園嚴格管控。（胡健森攝）

開學了，各個學校也正式進入防疫正面作戰階段，宜蘭縣壯圍鄉古亭國小雖然學生數不多且位於偏鄉，但學校依舊不敢掉以輕心，除了將入校通道限縮為3處，更分成兩道關卡，務必要將病毒擋在校園外。

古亭國小校長黃賜福表示，古亭國小是開放校園設計，但為了做好防疫工作，學校提前將校園圍起來，只留下3處入口，並分配好人力，學生要進入校園都得量測體溫，同時詢問身體狀況，一旦發現學生有流鼻水、打噴嚏的症狀，便並請學生立即戴上口罩，同時提醒老師特別注意，所幸並沒有發現有發燒症狀的學生。

除了進入校園時要檢查一次，學校的教學區再設另一道關卡，家長全部謝絕在外，以防止出現防疫漏洞。

對於進入校園嚴格地把關過程，家長們也都相當配合也沒有怨言，並且肯定學校的做法，畢竟這樣做也是幫助維護自己孩子的健康。

因為入校檢測嚴謹，難免造成校門口的交通堵塞，附近派出所也協助出動警力協助維持學校周邊的交通，保持順暢以及維護行車安全。

(中時 )