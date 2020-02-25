北市第一大校石牌國小嚴謹執行量額溫、擦酒精。（張穎齊攝）

開學適逢新冠肺炎疫情間，各校如臨大敵，北市第一大校石牌國小，含幼兒園多達近2700名學生，一早上學時，學生師長全面戴上口罩，校方在校門口要求所有人量額溫、擦酒精，學生到了班上還要再量一次額溫，校方表示「希望做到滴水不漏！」

石牌國小一大早開學，家長們紛紛送孩子前來上學，即便未硬性規定戴口罩，但人人自危，所有人都戴上口罩，警方也派員協助疏導交通，而校長、主任、老師、志工家長也紛紛出動把關，除了和家長學生問早外，並緊盯所有人量額溫、擦酒精，即便有父母說要去班級跟老師講一下話，校方也僅開放1名家長量額溫、擦酒精進校。

石牌國小學務主任鍾民儒表示，小學共約2400名學生、84班，含幼兒園則是近2700名學生、91班，今天出動15位自願幫忙的志工家長，在體溫檢測站協助量額溫，未來也會保持至少4位志工家長協助，且市府並未配給每班都有額溫槍，只有按人數比例給，所以是由學校來獲取家長及外界協助增購，才補到「一班一額溫槍」。

鍾民儒說，老師、志工家長在開學前，已配合校方做好演練，防疫物資也都到位，也已事先將防疫宣導通知給家長，學校按月發「體溫自量表」，自量表會貼在聯絡簿上給老師看，老師也會再幫學生量「抽測」，並謹慎觀察學生上課的言行狀態，「學校能多做就多做，希望滴水不漏！」

林姓老師坦言，疫情非常快速，就按照市府與校方規定去做，把健康顧好，另外光只靠學校是沒辦法的，一定要配合家長及社區的力量，才能逐步到位。

「原本有點擔心，但看到人人都自危，自動自發戴上口罩，多了份安心的保障！」家長林小姐說，今天來送小孩上學時，看到其他家長小孩都全面戴口罩，校方也非常努力做好防疫，嚴謹執行量額溫、擦酒精，就沒像開學前那麼擔憂了。

周同學說，媽媽在開學前就有一直提醒要戴口罩，到學校跟班上就配合老師，不管上下課也都還是戴口罩，只是擔心體育課後會還戴著口罩，會很熱。

(中時 )