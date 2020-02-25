全台最多小學生 光華國小備74處額溫量測點 08:452020/02/25 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 光華國小學生在一樓穿堂排隊等待老師量測額溫。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 光華國小學生在一樓穿堂排隊等待老師量測額溫。(黃世麒攝) 光華國小學生在一樓穿堂排隊等待老師量測額溫。(黃世麒攝) 光華國小校長林惠珍以視訊方式主持開學典禮。(黃世麒攝) 7時20分後到校學生由老師在教室外量測額溫。(黃世麒攝) 小學生今日開學，大多數人都戴著口罩上課。(黃世麒攝) 受新冠肺炎疫情影響，高中職以下學校終於在25日開學。擁有全台最多小學生的新北市新莊區光華國小，為了能即時消化學生排隊量額溫的人潮，共開闢74處量測點。早上7時20分前抵達的學生，統一在樓梯口量測並貼上貼紙後上樓；之後到校的學生，則交由教室外的老師量測，開學首日沒有學生因高燒被學校「退貨」。 為避免群聚，校長林惠珍以視訊方式主持開學典禮，提醒學生應注意事項，並宣導勤洗手、生病戴口罩等個人衛生防疫措施。 (中時 ) #學生 #量測 #開學 #國小 #學校 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣防疫備受肯定 泰國國際學校研學團如期舉行遊屏東 23:162020/02/21 生活 告別最長寒假 學子收心防疫 04:102020/02/22 地方新聞 學校戶外教學 中市府延至5月後辦理 04:102020/02/22 地方新聞 一位陸生的台灣大選觀察（一） 04:092020/02/23 兩岸藝文 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 陸教育部定調：疫情得到有效控制前 高校不開學 22:392020/02/24 兩岸 韓籍生今起來台須居家檢疫14天 04:102020/02/25 生活新聞 潘保證台商子女 附讀會考沒問題 04:102020/02/25 生活新聞 台日百年2桃小 締結姊妹校 04:102020/02/25 地方新聞 開學日如臨大敵 社子國小出動25位量體溫志工大隊 07:392020/02/25 生活 生活熱門新聞 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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