光華國小學生在一樓穿堂排隊等待老師量測額溫。(黃世麒攝)

光華國小學生在一樓穿堂排隊等待老師量測額溫。(黃世麒攝)

光華國小校長林惠珍以視訊方式主持開學典禮。(黃世麒攝)

7時20分後到校學生由老師在教室外量測額溫。(黃世麒攝)

小學生今日開學，大多數人都戴著口罩上課。(黃世麒攝)

受新冠肺炎疫情影響，高中職以下學校終於在25日開學。擁有全台最多小學生的新北市新莊區光華國小，為了能即時消化學生排隊量額溫的人潮，共開闢74處量測點。早上7時20分前抵達的學生，統一在樓梯口量測並貼上貼紙後上樓；之後到校的學生，則交由教室外的老師量測，開學首日沒有學生因高燒被學校「退貨」。

為避免群聚，校長林惠珍以視訊方式主持開學典禮，提醒學生應注意事項，並宣導勤洗手、生病戴口罩等個人衛生防疫措施。

(中時 )