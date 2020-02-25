因應新冠肺炎疫情，高中職以下的學校延至今（25日）才開學，而開學後該如何防疫是教育單位與家長的大挑戰，除了有政府的防疫六措施之外，醫師也在臉書上分享外出的五大指南。

根據《中央社》報導，開學防疫有六大措施，量體溫（額溫大於37.5度、耳溫大於38度）、正確戴口罩（看病陪病時、有呼吸道症狀、慢性病患者）、勤洗手（接觸師生前後、擤鼻涕及如廁後、吃東西前和摸眼口鼻前）、落實校園消毒、妥善丟棄汙染物以及相關的停課標準。

因應新冠肺炎的疫情，醫生建議外出五指南。（圖／擷自魔人蘇阿軒醫師臉書）

除此之外，婦產科醫師蘇軒也在臉書上分享「外出的五大指南」，建議大家可以區分外出與居家服，返家後換上居家服，可避免將外出服上的病毒帶回家裡，而外出到人多的地方要正確配戴口罩。

蘇軒也建議大家可以隨身攜帶75%酒精消毒，特別是在摸完門把、用餐前和與她人肢體接觸後都可以噴一下來清潔，最後要特別避免用未清潔雙手前摸眼口鼻。

(中時電子報)