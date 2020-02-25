所有進到學校的同學，都要在門口量完體溫才能進到校園內。（吳建輝攝）

許多家在校門口停留許久，看完孩子量完體溫才依依不捨的離去。（吳建輝攝）

因新冠肺炎疫情全台高中以下今天開學，不少家長擔心疫情在校園蔓延，提心吊膽的將自己的孩子送往學校，許多家長捨不得離去在校門口停留許久，擔心的神情全寫在臉上，也有家長表示對學校防疫有信心，員林國小校長蕭勝斌一早親自站崗校門口，確保學校防疫能滴水不漏。

今天是開學第一天，許多家長一早就將孩子送到學校，可能是擔心孩子在教室內狀況，不少家長想進入校園內卻被阻擋，校方表示為了防疫，除非申請否則禁止家長進入校園，許多家長擔心孩子遲遲停留在校門口捨不得離去，員林分局也啟動護童專案，協助交通指揮與疏導工作。

蕭勝斌說，學校今天只開放兩個進出口，所有進到學校的同學，都要在門口量完體溫才能進到校園內，目前學校備有近30支的耳溫槍，因為我們學校學生數將近3千人，學校家長會又贊助一台紅外線熱像儀，希望可以加快測量速度。

一名送孩子到校的許媽媽就表示，多少還是會擔心，但因為學校已經事前準備好消毒和每日學校的工作事項，所以還是要放心讓小孩去上課，在家中也教導孩子在學校口罩不能拿下來，還要勤洗手，如果有不舒服也要馬上跟老師反映，還有不要靠近咳嗽的人等等。

(中時 )