原滯留在武漢的血友病少年與其母親，昨晚22時46分搭乘載有43名乘客的長榮航空，從大陸成都返抵桃園機場，2人下機後，直接從停機坪搭乘救護車，送往衛福部桃園醫院進行兩次採檢，1檢結果今天出爐，2檢最快明天中午揭曉，若二次採檢都是陰性，將送往集中檢疫所隔離。
血友病少年與男親昨晚23時26分步下飛機，機上43名乘客扣除母子2人與轉機的11人，其餘30人搭乘遊覽車前往二航廈某處入境，再放下乘客讓家屬接走，且完全不能搭乘大眾交通工具。
據「中央社」報導，由於該班機並非包機，為了安全起見，飛行過程中母子被安置坐在最後一排，與前面座位最少空出兩排的距離，2人與疫情指揮中心指派的1名護理師，在機上都有穿著防護裝備。
衛福部醫福會執行長王必勝昨晚表示，2人下機後就送到負壓隔離病房採檢、1採結果今天就會知道，2採最快明天中午出爐，如果二採都是陰性，就會送至集中檢疫所隔離。
(中時電子報)
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