智邦科技（2345）24日宣布新組織架構規畫及新高層人事案，包括新設技術長辦公室（CTO Office），正式啟動研發+技術的雙引擎動能，同時延攬CommScope（美國網路基礎架構公司）前研發部門主管李寬澤，出任智邦研發中心資深副總經理，負責帶領智邦集團整體研發團隊，以加速擴大研發布局投資。

智邦繼日前力邀3Com前執行長馬思睿（Edgar Masri）出任智邦集團執行長，以積極搶進電信市場，並啟動國際化轉型步伐後，為推進其技術研究之動力，以因應全球網路通訊產業技術應用將面臨的變革浪潮，再邀來李寬澤帶領其研發中心。

智邦目前已在含括雲端運算（Cloud computing），邊緣運算 （Edge computing），AI運算伺服器（AI computing server），軟體定義廣域網路（SD-WAN），智慧網卡（Smart NIC），矽光高效運算技術（ Silicon photonics），毫米波高頻通訊技術（ Millimeter Wave；MMW），行動通訊基地台路由技術（Mobile cell site routing） 等領域深入布局，後續在啟動研發+技術的雙引擎動能之際，將同步擴充產品開發與技術研究資源。。

馬思睿指出，新設技術長辦公室的相關運作已展開，將由集團內主要技術主管，包括原任研發中心副總經理Michael Lane等人組成，主要負責包括發掘、評估及驗證多項新興技術的未來投資價值，尤是在其進入大規模商用前。這也將有助持續提升智邦的技術領先優勢，同時加速其於新技術之布局版圖。

在網路通訊產業有逾30年經歷的李寬澤，先前任職於CommScope，及Ruckus/Arris、Brocade、Sun Microsystem、Intel等公司，過去亦與智邦的研發團隊有多次合作開發產品的經驗。

(工商 )