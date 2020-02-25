因新冠肺炎疫情在全球蔓延，使投資人擔憂疫情將衝擊全球經濟，美股三大指數24日（周一）全部倒地，道瓊工業指數暴跌逾千點，與標普500指數一同繳回今年漲幅，兩指數並寫下2018年2月以來最大單日跌幅。

道瓊工業指數摔落1,031.61點或3.56％，收在27,960.8點，標普500指數重挫111.86點或3.35％，收在3,225.89點，那斯達克指數暴跌355.31點3.71％，收在9,221.28點。

(工商 )