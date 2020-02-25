美股重摔 道瓊指數暴跌逾千點 08:542020/02/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情在全球蔓延，使投資人擔憂疫情將衝擊全球經濟，美股三大指數24日（周一）全部倒地，道瓊工業指數暴跌逾千點，與標普500指數一同繳回今年漲幅，兩指數並寫下2018年2月以來最大單日跌幅。 道瓊工業指數摔落1,031.61點或3.56％，收在27,960.8點，標普500指數重挫111.86點或3.35％，收在3,225.89點，那斯達克指數暴跌355.31點3.71％，收在9,221.28點。 (工商 ) #道瓊 #標普 #暴跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－疫情受控 美股再啟漲勢 04:102020/02/21 證券．權證 《美股掃瞄》憂疫情傳播與衝擊，美股收黑 08:192020/02/21 財經 擔憂疫情蔓延 美股四大指數全黑 09:512020/02/21 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ 11:332020/02/21 財經 標普：陸二級地方政府債務將繼續保持在高水平 15:202020/02/21 財經 因疫情影響陸車市持續低迷 銷量暴跌96% 17:372020/02/21 財經 新冠肺炎恐致陸銀行可疑貸款率上升近一倍 20:572020/02/21 財經 全球疫情擴散 美期指大跌 09:002020/02/24 財經 《韓股》疫情失控，韓股暴跌3.87％ 16:162020/02/24 財經 黑色星期一 疫情連環爆 全球股崩 04:102020/02/25 財經要聞 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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