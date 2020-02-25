新冠肺炎疫情持續延燒，引發投資人恐慌，美股24日（周一）暴跌之際，科技股也是重災區之一，美國五大科技業者（Big Tech）單日跌幅4％以上，市值一日間蒸發2,380億美元。

美國身價最高企業蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和谷歌母公司Alphabet占標普500指數市值近五分之一，受累於新冠肺炎在中國以外地區迅速擴散，包括韓國、伊朗、義大利的確診人數激增，以及中國感染人數已接近8萬人，使得標普指數科技類股下挫4.2％。

蘋果大跌4.75％至298.18美元，該公司仰賴中國製造工廠的產能以及中國消費者的iPhone需求，上周曾發布財測預警。微軟、臉書、谷歌和亞馬遜皆跌逾4％，雖然這些業者與中國的關連較少，例如谷歌與臉書並未進入中國市場，但仍因疫情衝擊全球經濟成長的疑慮，令股價也受牽連。

(工商 )