被民間認為是龍的幼體、又被稱為「嬰兒龍」的洞螈（Proteus anguinus），是一種兩棲類生物，身長約20至30公分，有著敏銳的聽覺及嗅覺，但眼睛已完全退化，最久能活100歲。

羅蘭大學（Eotvos Lorand University ）動物行為學學者巴拉斯（Gergely Balázs）從2010年到2018年研究19隻洞螈，它先抓住洞螈，進行標示，然後定期進行觀察，合針37次的觀察發現，移動超過20公尺的只有3隻，而且有1隻，竟然2569天完全沒有動，一直停留在原地，換算下來，超過整整7年的時間「毫無動靜」。

而且洞螈的特性很特別，在洞窟生活雖然沒有天敵，但不見得會有食物「上門」，必須很耐餓，也有曾經10年沒吃東西也能存活。交配也不是「日常生活必需」，平均12．5年才1次。

義大利動物學家大衛表示（Sir David Frederick

Attenborough）表示，洞螈長壽的秘訣就是過著非常緩慢的生活，或許我們人類也可以學習一下。

洞螈是斯洛維尼亞自然遺產的象徵，牠是歐洲唯一屬於洞螈科的生物，也是歐洲唯一一種內居的脊索生物，牠比其他兩棲類厲害的地方，就是能感受到水中的有機物，也能感覺到水中的聲音方向，因為它有專屬的感受器官，甚至能感受微弱的地磁氣。

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(中時電子報)