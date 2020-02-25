武漢肺炎蔓延衝擊全球股市，投資人擔心新型冠狀病毒疾病爆發將重創經濟成長，東京股市尾隨前一天的歐美股市重挫，日經225指數今天開盤暴跌逾1000點。

日經225指數開盤旋即狂洩1051.53點，跌幅深達4.5%，報22335.21點。東證一部指數則慘跌70.88點或4.23%，報1603.12點。

(中央社)

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