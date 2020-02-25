2月24日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例508例，新增死亡病例71例（湖北68例，山東2例，廣東1例），新增疑似病例530例。

當日新增治癒出院病例2589例，解除醫學觀察的密切接觸者15758人，重症病例減少789例。

截至2月24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例47672例（其中重症病例9126例），累計治癒出院病例27323例，累計死亡病例2663例，累計報告確診病例77658例，現有疑似病例2824例。累計追蹤到密切接觸者641742人，尚在醫學觀察的密切接觸者87902人。

湖北新增確診病例499例（武漢464例），新增治癒出院病例2116例（武漢1391例），新增死亡病例68例（武漢56例），現有確診病例43369例（武漢34691例），其中重症病例8675例（武漢7647例）。累計治癒出院病例18854例（武漢10337例），累計死亡病例2563例（武漢2043例），累計確診病例64786例（武漢47071例）。新增疑似病例373例（武漢282例），現有疑似病例2292例（武漢1529例）。

新冠肺炎，武漢，世衛組織

(旺報 )