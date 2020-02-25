藝人黃安多年前以一首《新鴛鴦蝴蝶夢》走紅，近年演藝重心已經移往大陸的他，2016年因為心肌梗塞病發，搭百萬醫療專機回台手術救命遭轟「爽用健保」，至今尚未返回大陸的他，引起大陸網友關心近況，他也親自透露目前健康狀況。

黃安之前返台過年，礙於新冠肺炎無法返回大陸，只能繼續待在台灣的他，除了自曝上街跟民眾排隊買口罩，日前更在微博PO出生活照，看似過得相當愜意，讓網友直呼：「看起來唇紅齒白，血氣很足」，未料竟釣出黃安回應，更自曝健康狀況，他表示2016年心臟做了大手術後，就此成為慢性病患者，但因此學會跟「疾病為友」，表示：「病，不可怕，可怕的是你不尊重它，不把它當回事，它就會來收拾你」，直言這就是他的處世之道。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

不過因為遲遲未返回大陸，先遭網友質疑「有瘟疫就跑回台灣」，讓他氣到公開一串酸民黑名單，貼出往生咒反擊，接著更遭名法醫高大成狂酸：「根本不敢回大陸，根本把台灣當堡壘」，只能說爭議不斷。

(中時電子報)