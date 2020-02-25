〈香烤鮭魚德墨風味飯〉是以茉莉香米飯搭配香烤鮭魚及包含黑豆、玉米、蕃茄、鱷梨、碎培根等多種繽紛德州墨西哥式食材，並用墨西哥蕃茄辣醬與辣味美乃滋提味。 (圖／TGI FRIDAYS)

〈酥炸起司牛肉捲〉，是以玉米餅捲入墨西哥牛肉醬，炸至金黃酥脆，淋上墨西哥蕃茄辣醬、辣味美乃滋，再撒上香菜、費達起司，搭配墨西哥捲心菜、鱷梨醬與萊姆角，開胃爽口。（圖／TGI FRIDAYS）

談美國餐飲文化，不能不提墨西哥食物！源於歷史、地理與移民關係，美國與墨西哥的關係充滿了複雜且難以一刀兩斷的糾纏，連帶地亦使許多美國食物與墨西哥脫離不了關係。為了讓食饕與吃貨「重溫舊夢」，美式連鎖餐飲龍頭〈TGI FRIDAYS 星期五餐廳〉決定攜手墨西哥文化辦事自2／25日起4／20日期間於全台15間FRIDAYS餐廳推出「墨西哥狂饗曲Tex-Mex美食節」，除有10多道墨西哥經典美食與墨西哥特調飲品外，活動期間每天不定時由FRIDAYS夥伴帶來最歡樂、經典的【墨西哥Tequila Dance，點購指定調飲，即可與FRIDAYS夥伴抽牌試手氣「抽牌比大小」，以及週末限定「墨西哥亡靈節面具DIY」，提供家庭客主題性親子互動，一起DIY墨西哥亡靈節面具，邀消費者一起感受墨西哥的歡樂氣氛與豐富文化底蘊。

「TGI FRIDAYS入台時菜單上就有許多墨西哥美食了」，從基層做起的〈TGI FRIDAYS星期五餐廳〉台灣區董事總經理李宏智表示，當年〈TGI FRIDAYS〉入台掀起美式主題餐廳的旋風，除炸雞、漢堡和牛排，菜單上還有一頁全是墨西哥美食，其中〈法式達〉更是食饕與吃貨必點的人氣美食。

〈嘉年華雞肉沙拉〉是用萊姆香菜醬與辣味美乃滋提味，最後鋪上辣味雞肉絲和玉米脆餅條，口感層次豐富。 (圖／TGI FRIDAYS）

〈瑪格麗特綜合法士達〉特選沙朗牛排及雞胸肉，以特製瑪格麗特醬汁醃漬炭烤，搭配烤洋蔥、青椒、紅椒、美生菜絲、鱷梨醬、酸乳酪、寇比起司、墨西哥蕃茄辣醬、莎莎醬等食材，包入fajita餅皮中。(圖／TGI FRIDAYS提供

〈辣味起司雞肉麵捲〉是以千層麵皮捲入炭烤雞肉、青椒與起司，再淋上香甜奶油玉米醬及墨西哥辣味美乃滋，最後撒上墨西哥蕃茄辣醬、香菜、費達起司，大口咬下感受濃濃奶香滿溢齒間。(圖／TGI FRIDAYS）

〈法式達〉，就是〈fajita〉，這是墨西哥非常傳統的家常菜，也是老美吃不膩、永遠不會退流行的墨西哥菜。早年〈TGI FRIDAYS〉出〈法式達〉時是用鑄鐵鍋盛裝，上裝時熱騰騰的還冒著煙，服務人員會在桌邊服務將雞高湯熬製的醬汁淋在此烤牛肉捲上，並教客人如何享用這道菜。

想像一下這場景與畫面吧，那是一個還沒有臉書與IG打卡的年代，但那熱呼呼的食物、服務人員的「儀式感」，勾引了多少食客與吃貨竹食慾。說到這，想必勾引不少「我們都是吃TGI FRIDAYS長大」者的回憶。

李宏智大學時讀的美國邁阿密讀佛羅里達州立國際大學餐飲管理系，就跟很多赴美留學的台灣人一樣，除了漢堡、熱狗與三明治外，平常最常吃的就是墨西哥食物了。「可惜，在台灣可選擇的墨西哥食物不多，且不容易吃到好吃的」，這也是〈TGI FRIDAYS〉決定辦這次〈墨西哥狂饗曲Tex-Mex美食節〉的重要原因。

〈龍舌蘭炭烤豬肋排〉是將FRIDAYS經典豬肋排塗上酸甜而甘醇的龍舌蘭醬，烤至雙面焦香入味，再撒上墨西哥香辣粉成菜。(圖／TGI FRIDAYS)

此特別調飲品名為〈龍舌蘭激情〉，一看名字就知是跟墨西哥有關。。(圖／TGI FRIDAYS）

〈艷陽歐洽塔〉是米漿為基底，添加肉桂及杏仁風味，搭配可愛的仙人掌杯，綴以桃紅色仙人掌汁，繽紛漸層宛如豔陽（圖／TGI FRIDAYS）

墨西哥人有2／3是西班牙人和印第安人的混血，另外有10％左右是西班牙人後裔，另外近30％是印第安人。多元的種族背景勾勒了墨西哥美食的主要架構，以歐洲與在地食材結合了印第安人傳統廚技與西班牙人的廚藝烹調料理出墨西哥獨有的菜式，這讓墨西哥人對自己飲食與菜餚很自豪，他們並將墨西哥美食稱為「世界五大菜系」之一。

注意一下，〈TGI FRIDAYS〉將墨西哥美食為「Tex-Mex」，照字面看，這應稱為「德州-墨西哥」美食了。現今很多在美國的墨西哥人分三種，一種叫Chicanos，他們的祖早很早就從墨西哥來到美國了。第二類則是Braceros，指的是在美國工作卻保有墨西哥公民權的人。第三類則是偷渡客。大多數的Chicanos都住在德州和加州，所以在美國，當地人將其實將墨西哥食物稱為「Tex-Mex」。

在西班牙之前，墨西哥大部份領土是被阿茲特克族統治著，阿茲特克的貴族很懂得享受，有飲食文化工作者從西班牙探險隊留下的文獻中發現，當年阿茲特克貴族食譜中所用的食材超過1000種。由此可見，在西班牙統治之前，墨西哥的食物就已姿采萬千了。

在行銷公關人員的包裝下，TGI FRIDAYS餐廳〈墨西哥狂饗曲Tex-Mex美食節〉推出的菜餚標榜具有三大特色：1.選用多款墨西哥經典食材與醬料入菜，2.以鮮豔配色、多層次口感，3.道地風味。並刻意強調「好吃又好拍」，企圖搶攻打卡版面，這當然都是為年輕世代消費客層而設。其實，既然敢稱為「世界五大菜系」，墨西哥食物還有太多太多有趣的味道值得探索了，食客不妨從這次〈TGI FRIDAYS星期五餐廳〉辦的美食推廣活動重新認識墨西哥美食

(工商 )