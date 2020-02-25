新冠肺炎疫情持續快速擴散，延燒大陸境外約30個國家，美國股市大跌，恐慌指數VIX飆近50％，三大指數均下跌超過3％，道瓊和標普500指數今年的所有漲幅皆歸零。日股今天（25日）補跌，一度下殺900點；台股25日開在11,506.74點，隨後跌幅擴大，一度跌破半年線。

不過，美國白宮擬向國會要求緊急資金約300億美元抗疫，美國總統川普亦推文仍樂觀看待疫情在美控制狀況，美股期貨25日黑翻紅，台股開低後，不久之後，跌點收歛在60點附近。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美國境內疫情尚未見擴大狀況，美股大跌，主要是隨國際股市一次性反應。受市場恐慌心理影響，30年美債殖利率持續探低至1.89％，市場預期，聯準會（Fed）近期出手降息機率大增，6月降息機率高達76％。

范振鴻認為，韓國確診新冠狀病毒肺炎人數持續暴增，韓股的大跌，拖累了東南亞股市大跌，雖然5月氣溫升高後疫情會趨緩，不過，在此之前，疫情若在全球擴大，而不是侷限於大陸，對全球經濟影響將更大。

范振鴻認為，台股2月以來反彈幅度，跟不上已開發市場，最主要的原因是科技產業的供應鏈，大多在對岸受到新冠肺炎的影響，無法開工，衝擊到2月營收，現在是2月最後一周，大陸疫情已逐漸趨緩，也陸續復工，2月是最糟的月份，預期3月將比2月稍微改善。

(中時電子報)