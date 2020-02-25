侯友宜到海山國小視察開學防疫 09:022020/02/25 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜（中）25日前往新北市板橋海山國小視察開學首日防疫情形，並到耳溫量測區了解實際量測速度。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜25日前往新北市板橋海山國小視察開學首日防疫情形，並關心小朋友戴口罩的狀況。（陳信翰攝） 受到新冠肺炎疫情影響，25日開學首日學生們都戴著口罩上學。（陳信翰攝） 受到新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜25日前往新北市板橋海山國小視察開學首日防疫情形，並到耳溫量測區了解實際量測速度。（陳信翰攝） (中時 ) #量測 #海山 #國小 #速度 #板橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 我罩你 中途學校手製口罩套捐偏鄉 04:102020/02/21 地方新聞 達人教學 海山分局防疫 波麗士出勤也愛用 04:102020/02/23 地方新聞 排隊量體溫 開學防疫剉咧等 04:102020/02/23 地方新聞 煜昕專業研發 無線傳輸荷重元及感測器 04:102020/02/24 產業特刊 基市明德國中 送酒精口罩 04:102020/02/25 地方新聞 開學日如臨大敵 社子國小出動25位量體溫志工大隊 07:392020/02/25 生活 落實量測體溫 宜蘭公正國小拚防疫 08:442020/02/25 生活 黃偉哲視察千人大校防疫：守住這波 08:212020/02/25 政治 全台最多小學生 光華國小備74處額溫量測點 08:452020/02/25 生活 台中西屯惠來國小設體溫量測站 家長自製體溫紀錄貼紙 09:022020/02/25 生活 生活熱門新聞 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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