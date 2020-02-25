受到新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜25日前往新北市板橋海山國小視察開學首日防疫情形，並關心小朋友戴口罩的狀況。（陳信翰攝）
受到新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜25日前往新北市板橋海山國小視察開學首日防疫情形，並關心小朋友戴口罩的狀況。（陳信翰攝）
受到新冠肺炎疫情影響，25日開學首日學生們都戴著口罩上學。（陳信翰攝）
受到新冠肺炎疫情影響，25日開學首日學生們都戴著口罩上學。（陳信翰攝）

受到新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜25日前往新北市板橋海山國小視察開學首日防疫情形，並到耳溫量測區了解實際量測速度。（陳信翰攝）

(中時 )

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