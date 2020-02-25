台東縣新生國小學生進教室前先量額溫，秩序井然。（莊哲權攝）

台東縣新生國小附設幼兒園的小朋友，在校門口學習正確洗手。（莊哲權攝）

度過最長寒假，今天終於開學，一大早，台東縣新生國小由校長張瑞群親自在校門口為學童噴消毒水、量額溫，由於事先都已做好動線規畫，秩序尚稱良好，學生們絕大多數戴上口罩，沒有人發燒。

郭姓家長表示，台東沒有感染案例，台灣疫情控制得還不錯，中央怎麼規定就怎麼做，不會太擔心；但也有家長不太放心，但是也沒辦法，只希望能做好防疫措施。

李姓國中生很無奈的說「沒有1個學生喜歡開學」，不過也有學生說，待在家裡很無聊，終於開學，很開心。

(中時 )