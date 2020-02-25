最長寒假後開學 家長有安心也有擔心 09:032020/02/25 中時 莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東縣新生國小校長張瑞群為學童噴消毒液。（莊哲權攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣新生國小學生進教室前先量額溫，秩序井然。（莊哲權攝） 台東縣新生國小附設幼兒園的小朋友，在校門口學習正確洗手。（莊哲權攝） 度過最長寒假，今天終於開學，一大早，台東縣新生國小由校長張瑞群親自在校門口為學童噴消毒水、量額溫，由於事先都已做好動線規畫，秩序尚稱良好，學生們絕大多數戴上口罩，沒有人發燒。 郭姓家長表示，台東沒有感染案例，台灣疫情控制得還不錯，中央怎麼規定就怎麼做，不會太擔心；但也有家長不太放心，但是也沒辦法，只希望能做好防疫措施。 李姓國中生很無奈的說「沒有1個學生喜歡開學」，不過也有學生說，待在家裡很無聊，終於開學，很開心。 (中時 ) #開學 #家長 #學生 #寒假 #中央 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 告別最長寒假 學子收心防疫 04:102020/02/22 地方新聞 一位陸生的台灣大選觀察（一） 04:092020/02/23 兩岸藝文 排隊量體溫 開學防疫剉咧等 04:102020/02/23 地方新聞 會考沒延期 線上課程助心安 04:102020/02/23 地方新聞 雲縣府發口罩 幼兒園到高中都有 04:102020/02/23 地方新聞 開學日、228 北巿將調整交通管制措施 09:372020/02/23 生活 點打火機驚見火沒影子 十萬人驚呆 18:342020/02/24 日常 陸教育部定調：疫情得到有效控制前 高校不開學 22:392020/02/24 兩岸 韓籍生今起來台須居家檢疫14天 04:102020/02/25 生活新聞 高雄》開學日韓國瑜迎接學生上學 親民與學生勤洗手 07:232020/02/25 政治 生活熱門新聞 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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