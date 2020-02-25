苦苓臉書。

新冠肺炎疫情全球延燒，確診人數日日攀升，而有許多滯留於大陸地區的台籍人士希望能夠早日返台，但是卻因為雙方政府的包機問題爭執不下，遲遲無法離開大陸。

而對於包機問題，作家苦苓今日在臉書上表示，絕不能同意使用大陸政府不知是否有消毒的飛機、根據我方沒有確認過的名單、台灣醫護人員無法上機前檢疫的撤僑包機，如果以這種方式接送近千名疫區民眾，那台灣的防疫肯定會有危險！苦苓更毫不諱言表示：自己就是自私！但是為了家人與同胞，「自私又怎樣？」

發文引來迴響，網友紛紛回應表示，「這不叫自私，叫自衛，自我防衛保護自己」、「我也不同意大陸隨便把人塞給台灣」、「我自私又如何？我愛國家就要守護國內人民安全」、「大敵當前，生命重要，留得青山在，不怕沒柴燒」、「為了2300萬人民，我支持」、「我們的醫護人員已經很辛苦了」、「這是自私的大愛，比虛偽的人道好多了。」

(中時電子報)